Бастрыкину доложат о нарушении прав усыновленных детей под Рязанью В Рязанской области супруги усыновили детей для принудительного труда

Москва31 авг Вести.Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о возможных нарушениях прав жителя Москвы, над которым оформили опеку, и усыновленных детях в Рязанской области. Об этом сообщили в Следкоме.

Отмечается, что в эфире программы на одном из телеканалов говорилось о возможной причастности жительницы Самары к совершению мошенничества в отношении москвича. Когда житель столицы был несовершеннолетним, женщина оформила над ним опеку. По словам москвича, в результате он лишился трехкомнатной квартиры в столице.

Помимо этого, в программе говорилось, что в поселке Кадоме Рязанской области супруги усыновили нескольких детей, чтобы получать выплаты и в целях использования их для принудительного труда.

В ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в СУ по Рязанской области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание) отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.