Главе СК доложат об избиении детей подростками в Москве

Бастрыкин затребовал доклад об избиении детей на востоке Москвы Главе СК доложат об избиении детей подростками в Москве

Москва3 окт Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о противоправных действиях в отношении детей в Москве, сообщает Следком в мессенджере MAX.

По сведениям ряда СМИ, в одном из районов на востоке Москвы подростки толпой нападали на детей, били их и снимали происходящее на видео.

По этому факту возбуждено уголовное дело.

Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Д.В. Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела отмечается в публикации

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.