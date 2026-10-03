Москва3 октВести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о противоправных действиях в отношении детей в Москве, сообщает Следком в мессенджере MAX.
По сведениям ряда СМИ, в одном из районов на востоке Москвы подростки толпой нападали на детей, били их и снимали происходящее на видео.
По этому факту возбуждено уголовное дело.
Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Д.В. Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного делаотмечается в публикации
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.