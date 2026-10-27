Глава СК ждет доклада по делу об избиениях в Смоленской области

Бастрыкин затребовал доклад об избиениях жителей Смоленской области Глава СК ждет доклада по делу об избиениях в Смоленской области

Москва27 окт Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по факту хулиганских действий в отношении жителей Смоленской области, сообщает Следком в мессенджере MAX.

По информации социальных медиа, в Угранском районе группа мужчин напала на двоих молодых людей и избила их. Пострадавшие получили травмы.

Это не первый случай противоправного поведения со стороны нападавших отмечается в публикации

Региональные следственные органы проводят процессуальную проверку по статье УК РФ о хулиганстве.

Доклада о ходе проверки и установленных обстоятельствах глава ведомства ждет от руководства СУ СК России по Смоленской области.