Москва27 октВести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по факту хулиганских действий в отношении жителей Смоленской области, сообщает Следком в мессенджере MAX.
По информации социальных медиа, в Угранском районе группа мужчин напала на двоих молодых людей и избила их. Пострадавшие получили травмы.
Это не первый случай противоправного поведения со стороны нападавшихотмечается в публикации
Региональные следственные органы проводят процессуальную проверку по статье УК РФ о хулиганстве.
Доклада о ходе проверки и установленных обстоятельствах глава ведомства ждет от руководства СУ СК России по Смоленской области.