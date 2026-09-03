В Тюмени возбуждено дело после нападения мужчины на двух мальчиков

Глава СК затребовал доклад по делу о нападении на двух мальчиков в Тюмени В Тюмени возбуждено дело после нападения мужчины на двух мальчиков

Москва3 сен Вести.В Тюмени мужчина на улице беспричинно ударил по лицу двух малолетних мальчиков. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет РФ на платформе MAX.

Инцидент попал на видео и вызвал широкий резонанс в соцмедиа.

По факту случившегося следственные органы СК РФ по Тюменской области возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

В Тюмени мужчина, находясь на улице, беспричинно ударил по лицу двух малолетних мальчиков…. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство) говорится в публикации

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Александру Кублякову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Расследование уголовного дела продолжается.