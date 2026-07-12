СК расследует исчезновение мужчины после конфликта в Тюменской области Главе СК доложат об обстоятельствах исчезновения жителя Тюменской области

Москва12 июл Вести.Материалы о ходе расследования обстоятельств исчезновения жителя Тюменской области затребованы в центральный аппарат Следственного комитета, сообщили в пресс-службе ведомства в MAX.

Уточняется, что глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад относительно расследования и доводов, приведенных в телевизионном сюжете, где утверждалось, что потерпевший мог пропасть после конфликта.

В эфире правовой программы федерального телеканала обсуждались обстоятельства безвестного исчезновения жителя Тюменской области. В сюжете сообщалось, что его исчезновению предшествовал конфликт с другим мужчиной, который может быть причастен к произошедшему говорится в публикации

Отмечается, что по факту пропажи мужчины было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об убийстве, ведется следствие.