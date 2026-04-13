Главе СК представят доклад об исчезновении людей на Сахалине в 2007 году

Москва13 апр Вести.Руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения людей на Сахалине.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о бесследной пропаже двух мужчин в Невельском районе Сахалинской области в 2007 году.

В эфире правовой программы федерального телеканала вышел сюжет, в котором сообщалось о безвестном исчезновении двух мужчин.

Родственники пропавших полагают, что к преступлению в отношении их близких может быть причастен местный житель.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело, произошедшее квалифицировали по статье УК РФ об убийстве.