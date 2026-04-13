Москва13 апрВести.Руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения людей на Сахалине.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о бесследной пропаже двух мужчин в Невельском районе Сахалинской области в 2007 году.
В эфире правовой программы федерального телеканала вышел сюжет, в котором сообщалось о безвестном исчезновении двух мужчин
Родственники пропавших полагают, что к преступлению в отношении их близких может быть причастен местный житель.
По факту ЧП было возбуждено уголовное дело, произошедшее квалифицировали по статье УК РФ об убийстве.