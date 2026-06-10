Москва10 июнВести.В Сахалинской области следователями установлена личность обвиняемого в убийстве четырех местных жителей, которое было совершено 18 лет назад, сообщает СК.
Уголовное дело было возбуждено 25 мая 2008 года. Тогда четверо мужчин на автомобиле выехали в лес в Холмском районе для заготовки металлического лома на заброшенной железной дороге, но в назначенное время не вернулись.
Во время поиска был обнаружен опрокинутый автомобиль и закопанные в яме тела двоих жертв с огнестрельными ранениями. Местонахождение еще двух пропавших мужчин установить не удалось.
На протяжении 18 лет работа по уголовному делу не прекращалась. Благодаря совместной работе следователей и криминалистов удалось установить личность фигуранта.
Им оказался 43-летний житель Холмского района. … В настоящее время фигурант объявлен в международный розыскговорится в публикации СК в Max
Следствие установило, что фигурант в ходе конфликта с четырьмя мужчинами выстрелил в них из имевшегося у него оружия. От полученных ранений они скончались на месте.
Затем злоумышленник закопал тела потерпевших в разных местах, скрылся с места происшествия, а в последующем покинул регион.
Во время поисковых мероприятий в труднодоступной лесистой местности, в 18 км от села Пятиречье Холмского района, благодаря криминалистической технике удалось установить местонахождение тел двоих мужчин, которые ранее считались пропавшими без вести.