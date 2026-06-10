Личность убийцы установили на Сахалине через 18 лет после преступления

На Сахалине через 18 лет установили личность убийцы четырех человек Личность убийцы установили на Сахалине через 18 лет после преступления

Москва10 июн Вести.В Сахалинской области следователями установлена личность обвиняемого в убийстве четырех местных жителей, которое было совершено 18 лет назад, сообщает СК.

Уголовное дело было возбуждено 25 мая 2008 года. Тогда четверо мужчин на автомобиле выехали в лес в Холмском районе для заготовки металлического лома на заброшенной железной дороге, но в назначенное время не вернулись.

Во время поиска был обнаружен опрокинутый автомобиль и закопанные в яме тела двоих жертв с огнестрельными ранениями. Местонахождение еще двух пропавших мужчин установить не удалось.

На протяжении 18 лет работа по уголовному делу не прекращалась. Благодаря совместной работе следователей и криминалистов удалось установить личность фигуранта.

Им оказался 43-летний житель Холмского района. … В настоящее время фигурант объявлен в международный розыск говорится в публикации СК в Max

Следствие установило, что фигурант в ходе конфликта с четырьмя мужчинами выстрелил в них из имевшегося у него оружия. От полученных ранений они скончались на месте.

Затем злоумышленник закопал тела потерпевших в разных местах, скрылся с места происшествия, а в последующем покинул регион.

Во время поисковых мероприятий в труднодоступной лесистой местности, в 18 км от села Пятиречье Холмского района, благодаря криминалистической технике удалось установить местонахождение тел двоих мужчин, которые ранее считались пропавшими без вести.