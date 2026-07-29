Житель Сахалина предстанет перед судом за убийство, совершенное 25 лет назад На Сахалине завершено расследование дела об убийстве, совершенном в 2001 году

Москва29 июл Вести.Завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя города Холмска, он обвиняется в убийстве 25-летней давности и предстанет перед судом, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Сахалинской области.

По версии следствия, 19 августа 2001 года обвиняемый в нетрезвом виде с неустановленным лицом шел по улице Советской. Там они встретили местную жительницу. Она рассказала, что поссорилась с гражданским супругом и указала на улице на него. "Защитники" избили обидчика. Он попытался скрыться, но нападавшие догнали его и продолжили избивать. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, подозреваемые переместили тело в одно из заброшенных зданий, там он скончался.

Следственными органами собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд отмечается в сообщении

В отношении неустановленного лица уголовное дело выделено в отдельное производство.