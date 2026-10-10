Глава СК затребовал доклад по делу об избиении жительницы Новосибирска

Бастрыкину доложат по делу о нападении на девушку в Новосибирске Глава СК затребовал доклад по делу об избиении жительницы Новосибирска

Москва10 окт Вести.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по уголовному делу о хулиганстве в Новосибирской области. Об этом Следственный комитет РФ сообщает в MAX.

Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Артеменко С.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в сообщении

Ранее в одной из правовых программ федерального телеканала появилась информация о конфликте между пассажирами общественного транспорта в Новосибирске, в результате которого несколько человек избили 19-летнюю девушку. Пострадавшей причинили телесные повреждения, повреждено ее имущество.

СК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.