Бастрыкин затребовал доклад о хулигане из Мурина, обидевшего 10 девушек

Бастрыкин заинтересовался обидчиком девушек из Мурина Бастрыкин затребовал доклад о хулигане из Мурина, обидевшего 10 девушек

Москва10 июл Вести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о хулигане из города Мурино Ленинградской области, который совершает противоправные действия в отношении прохожих девушек.

Сюжет о мужчине, от которого пострадали не менее 10 человек, показали в эфире правовой программы на федеральном телеканале.

По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство) сказано в сообщении

Председатель ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам телесюжета.