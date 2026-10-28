Бастрыкину доложат о вымогательстве у 11-летнего мальчика в школе Екатеринбурга

Бастрыкин заинтересовался случаем вымогательства в школе Екатеринбурга Бастрыкину доложат о вымогательстве у 11-летнего мальчика в школе Екатеринбурга

Москва28 окт Вести.В центральный аппарат Следственного комитета будет представлен доклад о случае вымогательства у 11-летнего мальчика в одной из школ Екатеринбурга, сообщает пресс-служба ведомства в MAX.

В публикации уточняется, что в вымогательстве подозреваются ученики старших классов.

В социальных медиа сообщалось, что в одной из школ Екатеринбурга старшеклассники запугивали и вымогали деньги у 11-летнего мальчика сказано в сообщении

Мама потерпевшего обеспокоена затянувшимся расследованием и утратой важных видеозаписей, а также сообщила о давлении на семью.

По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело о грабеже.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации.