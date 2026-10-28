Уголовное дело возбудили после сообщений об издевательствах в школе Петербурга

В Петербурге возбудили дело после публикаций о травле и запугивании в школе Уголовное дело возбудили после сообщений об издевательствах в школе Петербурга

Москва28 окт Вести.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после сообщений об издевательствах, запугивании и вымогательстве в школе №353 Санкт-Петербурга. Об этом ведомство сообщило в MAX.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что некоторые ученики этой школы избивают сверстников и оскорбляют их. Также появилась информация о фактах вымогательства и о том, что администрация образовательного учреждения не пытается пресечь нарушения.

По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ (вымогательство) говорится в сообщении

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ситуацией заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Из публикации на ее канале в MAX следует, что банда подростков ввела в школе "воровские порядки": дети заставляют других платить им "дань", а в случае отказа угрожают избиением и заставляют извиняться на камеру, стоя на коленях в туалете.