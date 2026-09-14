В Тюмени возбудили дело после нападения группы подростков на сверстника

Уголовное дело возбуждено после нападения подростков на сверстника в Тюмени В Тюмени возбудили дело после нападения группы подростков на сверстника

Москва14 сен Вести.Уголовное дело возбудили в Тюмени после нападения группы подростков на школьника. Об этом Следственный комитет РФ сообщил в MAX.

О произошедшем в ведомстве узнали из СМИ. Там появились сообщения, что несовершеннолетние совершили противоправные действия в отношения сверстника и зафиксировали все это на видео.

По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство) пишет СК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.