Москва18 авгВести.Следственный комитет проводит проверку после нападения обнаженного мужчины на подростка в Твери, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в мессенджере МАХ.
В ходе мониторинга социальных медиа выявлена информация о нанесении мужчиной телесных повреждений подростку. Инцидент произошел на улице города Твери. В результате происшествия несовершеннолетний был госпитализирован в медицинское учреждениенаписали в пресс-службе
По данным местных пабликов, голый мужчина на улице подбежал к подростку и ударил его.
По итогам проверки в СК примут процессуальное решение.