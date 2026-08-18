СК организовал проверку после нападения голого мужчины на подростка в Твери

Подросток госпитализирован после нападения обнаженного мужчины в Твери СК организовал проверку после нападения голого мужчины на подростка в Твери

Москва18 авг Вести.Следственный комитет проводит проверку после нападения обнаженного мужчины на подростка в Твери, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в мессенджере МАХ.

В ходе мониторинга социальных медиа выявлена информация о нанесении мужчиной телесных повреждений подростку. Инцидент произошел на улице города Твери. В результате происшествия несовершеннолетний был госпитализирован в медицинское учреждение написали в пресс-службе

По данным местных пабликов, голый мужчина на улице подбежал к подростку и ударил его.

По итогам проверки в СК примут процессуальное решение.