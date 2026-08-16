СК Твери организовал проверку после наезда самоката на малолетнего ребенка

В Твери подросток на самокате сбил малолетнего ребенка, организована проверка СК Твери организовал проверку после наезда самоката на малолетнего ребенка

Москва16 авг Вести.Водитель самоката совершил наезд на малолетнего ребенка в Твери и нанес ему травмы. Об этом сообщает тверской СК.

Об инциденте стало известно в ходе мониторинга социальных сетей.

Выявлена информация о травмировании малолетнего ребенка в Твери, на которого был совершен наезд самокатом написано в сообщении ведомства

Транспортным средством управлял несовершеннолетний. Пострадавший ребенок с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Для установления обстоятельств случившегося организовано проведение доследственной проверки.