Москва16 авгВести.Водитель самоката совершил наезд на малолетнего ребенка в Твери и нанес ему травмы. Об этом сообщает тверской СК.
Об инциденте стало известно в ходе мониторинга социальных сетей.
Выявлена информация о травмировании малолетнего ребенка в Твери, на которого был совершен наезд самокатомнаписано в сообщении ведомства
Транспортным средством управлял несовершеннолетний. Пострадавший ребенок с травмами был доставлен в медицинское учреждение.
Для установления обстоятельств случившегося организовано проведение доследственной проверки.