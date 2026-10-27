Следователи в Петербурге проводят проверку по информации о травле школьников

Травлей детей в школе Петербурга заинтересовались следователи Следователи в Петербурге проводят проверку по информации о травле школьников

Москва27 окт Вести.В Санкт-Петербурге организована доследственная проверка по информации о совершении противоправных действий в отношении учеников одной из школ в Московском районе города, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

Ранее в интернете появилась публикация о том, что двое школьников указанного учебного заведения регулярно подвергаются травле: сверстники избивают и оскорбляют их. На обращения родителей администрация школы должным образом не реагирует.

По данному факту в следственном отделе по Московскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным сведениям говорится в публикации

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Временно исполняющая обязанности главы администрации Московского района Санкт-Петербурга Александра Захарова уточнила, что речь идет о школе №353.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала ранее, что в учебном заведении орудует банда подростков. Они ввели в школе "воровские порядки" и заставляют своих сверстников платить "дань", а в случае отказа угрожают избиением и заставляют извиняться на камеру, стоя на коленях в туалете.