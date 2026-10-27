В школе Санкт-Петербурга начали проверку из-за травли детей В школе Петербурга, где школьников заставляли платить "дань", идет проверка

Москва27 окт Вести.В школе №353 в Московском районе Санкт-Петербурга проводится проверка из-за сообщений о травле учащихся. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы администрации района Александра Захарова в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала в своем канале в MAX, что в учебном заведении орудует банда подростков: они ввели в школе "воровские порядки" и заставляют своих сверстников платить "дань", а в случае отказа угрожают избиением и заставляют извиняться на камеру, стоя на коленях в туалете.

Держу ситуацию на личном контроле. В настоящее время проводится проверка материалов, получивших распространение в социальных сетях и касающихся школы №353 сказано в сообщении Захаровой

Она пояснила, что администрация школы оказывают необходимое содействие правоохранителям.