Москва8 октВести.Уголовное дело возбуждено после массовой драки несовершеннолетних у ТЦ в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Информация о правонарушении была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц. — Ред.). В настоящий момент … устанавливаются все участники инцидентаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Выясняются все обстоятельства и детали.