Москва8 октВести.Уголовное дело возбуждено после массовой драки несовершеннолетних у ТЦ в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Информация о правонарушении была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц. — Ред.). В настоящий момент … устанавливаются все участники инцидента

говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Выясняются все обстоятельства и детали.