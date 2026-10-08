Дело возбуждено после массовой драки подростков в Приморском районе Петербурга

В Петербурге возбуждено уголовное дело после массовой драки подростков Дело возбуждено после массовой драки подростков в Приморском районе Петербурга

Москва8 окт Вести.Уголовное дело возбуждено после массовой драки несовершеннолетних у ТЦ в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Информация о правонарушении была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц. — Ред.). В настоящий момент … устанавливаются все участники инцидента говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Выясняются все обстоятельства и детали.