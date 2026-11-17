МВД: в Петербурге задержаны подозреваемые в нападении на подростка и его отца

Полиция задержала подозреваемых в нападении на подростка и его отца в Петербурге МВД: в Петербурге задержаны подозреваемые в нападении на подростка и его отца

Москва17 ноя Вести.Полицейские в Санкт-Петербурге задержали троих подозреваемых в нападении на 12-летнего подростка и его отца, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД города.

Ранее сообщалось, что 15 ноября в полицию Приморского района поступило сообщение о нападении на 12-летнего мальчика и его отца у дома №52 на Богатырском проспекте. Предварительно, между мужчиной с сыном и группой мужчин произошел конфликт, переросший в драку. Мальчик получил перелом челюсти, а его отец — ушибы и ссадины.

Полицейские установили, что непосредственное участие в конфликте принимали трое молодых людей. Они были задержаны. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве говорится в сообщении

Ранее педседатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту совершения противоправных действий в отношении жителей Санкт-Петербурга. В соцсетях появилась информация, что в Санкт-Петербурге группа молодых людей в ответ на сделанное в их адрес замечание избила мужчину и его 12-летнего сына.