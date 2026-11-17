Подозреваемых в избиении мужчины и его сына задержали в Петербурге

В Петербурге задержали троих подозреваемых в избиении мужчины и его сына Подозреваемых в избиении мужчины и его сына задержали в Петербурге

Москва17 ноя Вести.Правоохранители по горячим следам задержали в Санкт-Петербурге троих подозреваемых в избиении мужчины и его несовершеннолетнего сына за сделанное замечание. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу.

Следователями следственного отдела по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу во взаимодействии с сотрудниками полиции задержаны трое местных жителей в возрасте от 20 до 28 лет, подозреваемых в совершении хулиганства в отношении малолетнего и его отца сказано в сообщении

По версии следствия, 14 ноября компания молодых людей у дома на Богатырском проспекте в Приморском районе грубо нарушала общественный порядок. Мужчина вместе с сыном сделали им замечание, после чего злоумышленники избили их, в том числе по голове.