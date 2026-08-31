Москва31 авг Вести.В Тихвине Ленинградской области полиция задержала двоих местных жителей, подозреваемых в избиении оппонентов кочергой в ходе конфликта. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и области на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел на Олонецкой улице у дома №27 вечером 29 августа. По данным правоохранителей, 35-летний мужчина и его 49-летний приятель ударили кочергой по голове 37-летнего жителя Тихвина – пострадавшего госпитализировали с закрытым переломом свода черепа. Также они избили 50-летнего петербуржца – его тоже доставили в больницу с ушибами и переломом лобной кости.

Как было установлено, мужчины в ходе конфликта ударили кочергой по голове 37-летнего тихвинца, который с закрытым переломом свода черепа был госпитализирован, и избили его 50-летнего товарища из Санкт-Петербурга, который также был госпитализирован с переломом лобной кости и ушибами говорится в публикации

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ. Старшего из задержанных привлекли к административной ответственности и поместили в спецприемник. Его соучастника задержали по статье 91 УПК РФ.