Москва15 авг Вести.Арестованы двое жителей Башкирии, порезавших мужчину расколотой стеклянной бутылкой и ударивших жену пострадавшего. Об этом сообщило МВД по Республике Башкортостан.

В полицию поступило сообщение, что в местную больницу доставили 35-летнего мужчину с резанными ранами, которые, по его словам, нанесли неизвестные.

Установлено, что инцидент произошел утром возле одного из кафе в селе Киргиз‑Мияки. Причиной стал бытовой конфликт. В ходе ссоры 18‑летний и 22‑летний юноши использовали расколотую стеклянную бутылку нанесли телесные повреждения потерпевшему, а также нанесли удар его супруге говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Подозреваемые были задержаны, в настоящее время они оба арестованы.