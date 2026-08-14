Москва14 авгВести.Задержан 20-летний житель Дагестана, прокусивший часть уха 25-летнему другу во время драки. Об этом сообщило региональное МВД России.
Инцидент произошел вечером 10 августа на улице Малыгина. Между друзьями во время поездки в машине возникла словесная перепалка. Тогда они остановились на обочине дороги, чтобы выяснить отношения, но произошла драка.
В ходе потасовки один из молодых людей прокусил другому часть уха. Позже пострадавший довез обидчика домой, и лишь спустя два дня, чувствуя нестерпимую боль, обратился в больницуговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ст.111 ч.1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).