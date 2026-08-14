Задержан житель Дагестана, прокусивший часть уха своему другу во время драки

Задержан житель Дагестана, прокусивший ухо другу во время драки Задержан житель Дагестана, прокусивший часть уха своему другу во время драки

Москва14 авг Вести.Задержан 20-летний житель Дагестана, прокусивший часть уха 25-летнему другу во время драки. Об этом сообщило региональное МВД России.

Инцидент произошел вечером 10 августа на улице Малыгина. Между друзьями во время поездки в машине возникла словесная перепалка. Тогда они остановились на обочине дороги, чтобы выяснить отношения, но произошла драка.

В ходе потасовки один из молодых людей прокусил другому часть уха. Позже пострадавший довез обидчика домой, и лишь спустя два дня, чувствуя нестерпимую боль, обратился в больницу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ст.111 ч.1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).