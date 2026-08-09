Подозреваемого в убийстве соотечественника украинца задержали в Болгарии БТА: в Болгарии задержали украинца, подозреваемого в убийстве соотечественника

Москва9 авг Вести.Сотрудники полиции в Болгарии задержали гражданина Украины, который подозревается в расправе над своим соотечественником. Об этом сообщило Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на данные правоохранительных органов.

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Уточняется, что убийство было совершено утром 9 августа в доме у села Кошарица. Мужчины распивали алкоголь, во время застолья между ними вспыхнул конфликт. В квартире, где произошло преступление, в этот момент находился еще один украинец. Во время убийства мужчина был в ванной, он же впоследствии и обнаружил соотечественника с перерезанным горлом.

Сам подозреваемый попытался скрыться на машине. Его выследили и задержали в городе Каблешково.