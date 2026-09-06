В Осташкове мужчина избил сожительницу металлической кружкой по голове В Тверской области сожитель ударил женщину металлической кружкой

Москва6 сен Вести.В Осташкове Тверской области полиция разбирается в конфликте между сожителями, в ходе которого мужчина ударил женщину металлической кружкой по голове. Об этом сообщило УМВД России по региону на платформе MAX.

По данным правоохранителей, 36-летняя женщина написала заявление после того, как во время совместного распития спиртного между сожителями возник конфликт. 44-летний мужчина, схватив кружку, нанес ею удар в область темени. Женщина обратилась в больницу, врачи диагностировали легкий вред здоровью.

В процессе застолья в паре случился конфликт, в результате которого мужчина схватил подвернувшуюся под руку металлическую кружку. Удар пришелся в область теменной части головы женщины, и та обратилась в больницу говорится в публикации

Мужчина признался в содеянном. Он находится под обязательством о явке.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").