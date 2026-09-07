Житель Омска задержан по подозрению в нападении на двух женщин

Полиция Омска задержала мужчину, напавшего на двух местных жительниц Житель Омска задержан по подозрению в нападении на двух женщин

Москва7 сен Вести.В городе Омске был задержан местный житель, который подозревается в нападении на двух женщин. Об этом сообщает управление МВД России по Омской области.

Пятого и шестого сентября пострадали две местные жительницы. Первую из них 24-летний мужчина ударил кулаком по лицу, вторую - бутылкой по голове. Обеим понадобилась медицинская помощь.

Сотрудники полиции задержали омича, напавшего на двух женщин написано в сообщении министерства

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.