Москва7 сенВести.В городе Омске был задержан местный житель, который подозревается в нападении на двух женщин. Об этом сообщает управление МВД России по Омской области.
Пятого и шестого сентября пострадали две местные жительницы. Первую из них 24-летний мужчина ударил кулаком по лицу, вторую - бутылкой по голове. Обеим понадобилась медицинская помощь.
Сотрудники полиции задержали омича, напавшего на двух женщиннаписано в сообщении министерства
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.