На жителя Тверской области заведены два дела после нападения на жену с ножом

В Тверской области муж напал на жену с ножом, возбуждены два дела На жителя Тверской области заведены два дела после нападения на жену с ножом

Москва27 авг Вести.В городе Бологое Тверской области местный 49-летний житель напал на свою жену с ножом. В ходе конфликта женщина получила многочисленные травмы, на мужчину завели два дела, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

Конфликт супругов произошел на фоне ревности. Сначала мужчина нанес жене удары руками и ногами по голове и телу, а затем ножом в область предплечья и поясницы.

В отношении злоумышленника возбуждено два уголовных дела: по ч. 2 ст. 115 УК РФ и ч. 1 ст. 119 УК РФ написано в канале ведомства

Фигуранту дела вменяется умышленное причинение легкового вреда здоровью с применением оружия, а также угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровья.

Мужчину задержали и поместили в ИВС. Решается вопрос о заключении его под стражу.