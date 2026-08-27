Москва27 авгВести.В городе Бологое Тверской области местный 49-летний житель напал на свою жену с ножом. В ходе конфликта женщина получила многочисленные травмы, на мужчину завели два дела, сообщает пресс-служба МВД России по региону.
Конфликт супругов произошел на фоне ревности. Сначала мужчина нанес жене удары руками и ногами по голове и телу, а затем ножом в область предплечья и поясницы.
В отношении злоумышленника возбуждено два уголовных дела: по ч. 2 ст. 115 УК РФ и ч. 1 ст. 119 УК РФнаписано в канале ведомства
Фигуранту дела вменяется умышленное причинение легкового вреда здоровью с применением оружия, а также угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровья.
Мужчину задержали и поместили в ИВС. Решается вопрос о заключении его под стражу.