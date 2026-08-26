Четверых подростков, избивших мужчину в Петербурге, заключили под стражу В Петербурге арестовали четверых подростков, избивших мужчину в парке

Москва26 авг Вести.Приморский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия заключил под стражу четверых подростков, избивших мужчину в Удельном парке. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу.

По данным следствия, 18 августа приятели по предварительному сговору жестоко избили мужчину в парке, снимая все на камеру мобильного телефона.

По ходатайству следствия обвиняемым избрана судом мера пресечения в виде заключения под стражу сказано в сообщении

В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Санкт-Петербурга уточнили, что у пострадавшего диагностировали ушибы грудной клетки, легкого, сердца и мягких тканей головы, а также множественные закрытые переломы ребер. Мужчину избили по указанию неизвестного лица за то, что он не якобы не заплатил за наркотики. В случае невыполнения задания одному из фигурантов угрожали поджогом квартиры, добавили в пресс-службе.

Злоумышленников задержали 24 августа, всем предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору.

Под стражей подростки останутся до 20 октября.