Москва26 авгВести.Приморский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия заключил под стражу четверых подростков, избивших мужчину в Удельном парке. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу.
По данным следствия, 18 августа приятели по предварительному сговору жестоко избили мужчину в парке, снимая все на камеру мобильного телефона.
По ходатайству следствия обвиняемым избрана судом мера пресечения в виде заключения под стражусказано в сообщении
В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Санкт-Петербурга уточнили, что у пострадавшего диагностировали ушибы грудной клетки, легкого, сердца и мягких тканей головы, а также множественные закрытые переломы ребер. Мужчину избили по указанию неизвестного лица за то, что он не якобы не заплатил за наркотики. В случае невыполнения задания одному из фигурантов угрожали поджогом квартиры, добавили в пресс-службе.
Злоумышленников задержали 24 августа, всем предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору.
Под стражей подростки останутся до 20 октября.