В Петербурге предъявили обвинение еще двум участникам экстремистского сообщества

В Санкт-Петербурге установили причастность еще двоих к нападениям на горожан В Петербурге предъявили обвинение еще двум участникам экстремистского сообщества

Москва30 окт Вести.В Петербурге предъявлено обвинение еще двум участникам экстремистского сообщества, которые нападали на людей на улицах города и избивали их. Об этом сообщило ГСУ СК России по Санкт-Петербургу на платформе MAX.

Уголовное дело расследуется по факту создания и деятельности экстремистского сообщества (статьи 282.1 и 213 УК РФ). Ранее обвинение предъявили шести фигурантам - им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Причастность еще двоих местных жителей удалось установить совместно с оперативниками Центра "Э" ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Обоим предъявлено обвинение.

В рамках расследования уголовного дела во взаимодействии с оперативными сотрудниками Центра "Э" ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлена причастность еще двоих местных жителей, один из которых несовершеннолетний говорится в публикации

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для обоих фигурантов.

Тем временем следствие продолжает работу: выясняются все обстоятельства преступлений, собираются и закрепляются доказательства.