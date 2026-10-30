Москва30 окт Вести.Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к соревнованиям под своей эгидой. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

В своем Telegram-канале Дегтярев отметил, что суд удовлетворил ключевые требования Федерации хоккея России (ФХР).

CAS отменил все пять резолюций Совета IIHF и обязал допустить российские команды к участию в соревнованиях IIHF, на которые распространялись указанные резолюции написал он

Министр отметил, что теперь российской стороне предстоит совместно с IIHF организовать возвращение национальных команд к международным соревнованиям.

В июле IIHF отклонила запрос ФХР на допуск российских спортсменов к международным соревнованиям в сезоне 2026/27. Кроме того, был утвержден состав групп на чемпионат мира 2027 года без сборной России.