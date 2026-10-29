Москва29 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский готов обсуждать сложные вопросы, в том числе вопрос территорий, напрямую с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

По его словам, которые приводит Helsingin Sanomat, только встреча РФ и Украины на высшем уровне может придать переговорам новое качество.

Зеленский готов обсуждать самые сложные и деликатные вопросы, включая территориальный вопрос сказал Сибига

Министр подчеркнул, что для ускорения процесса урегулирования конфликта необходимо использовать все каналы.

27 октября Сибига заявил, что Киев передал России через президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре сигналы о готовности Украины к прекращению огня и личной встрече Зеленского с Путиным.

Еще в прошлом году Владимир Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к этому. Но глава киевского режима отказался ехать в Россию.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, президент России много раз говорил, что если Зеленский действительно хочет таких переговоров, пусть приезжает в Москву — ему гарантируют все необходимые условия.