Песков допустил обсуждение вопроса территорий в рамках урегулирования на Украине

Кремль не исключает обсуждения территорий на мирных переговорах по Украине Песков допустил обсуждение вопроса территорий в рамках урегулирования на Украине

Москва26 окт Вести.Территориальный вопрос может быть включен в повестку возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать недавние высказывания Владимира Зеленского.

По словам представителя Кремля, предметное обсуждение принадлежности земель не исключается в обозримом будущем в рамках дипломатического разрешения ситуации.

Все эти вопросы так или иначе могут стать темой для обсуждения в ходе попыток мирного урегулирования сказал он журналистам

Песков добавил, что участникам диалога предстоит очень серьезный разговор, который состоит из огромного количества деталей.

В понедельник Дмитрий Песков также заявил, что РФ не будет обсуждать детали переговоров по Украине публично, так как это может навредить мирному урегулированию.