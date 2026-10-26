Москва26 октВести.Территориальный вопрос может быть включен в повестку возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать недавние высказывания Владимира Зеленского.
По словам представителя Кремля, предметное обсуждение принадлежности земель не исключается в обозримом будущем в рамках дипломатического разрешения ситуации.
Все эти вопросы так или иначе могут стать темой для обсуждения в ходе попыток мирного урегулированиясказал он журналистам
Песков добавил, что участникам диалога предстоит очень серьезный разговор, который состоит из огромного количества деталей.
В понедельник Дмитрий Песков также заявил, что РФ не будет обсуждать детали переговоров по Украине публично, так как это может навредить мирному урегулированию.