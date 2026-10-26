Зеленский заявил о готовности обсудить с Путиным обмен территориями Зеленский допустил обсуждение территориального вопроса с Путиным

Москва26 окт Вести.Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать с Россией территориальные вопросы в рамках мирного урегулирования конфликта, однако такие переговоры, по его мнению, должны проходить исключительно на уровне глав государств. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу ТСН.

По словам Зеленского, американская сторона уже продолжительное время поднимает тему возможного обмена территориями. При этом Киев, как утверждает глава киевского режима, не намерен соглашаться на подобный обмен, но допускает обсуждение самого вопроса.

Американцы давно поднимают вопрос обмена территориями. Мы ничего ни на что не меняем, но мы готовы обсуждать. Если территориальный вопрос - то на уровне лидеров. Другие вопросы - на уровне технических групп сказал Зеленский

Зеленский также выразил надежду, что тему территорий удастся затронуть в ходе переговоров по мирному урегулированию, которые планируются в ноябре.

Ранее на Украине удивились словам Зеленского о готовности к сделке с Россией.