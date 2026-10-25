Историк Гавришко: Зеленский готов пойти на то, что раньше отверг бы

На Украине удивились словам Зеленского о готовности к сделке с Россией Историк Гавришко: Зеленский готов пойти на то, что раньше отверг бы

Москва25 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский теперь готов пойти на то, что отверг бы еще год назад, заявила украинский историк Марта Гавришко в соцсети X.

Таким образом Гавришко высказалась по поводу предложения Зеленского заморозить украинский конфликт по линии фронта.

Вот так выглядит "победа" Украины. Настоящий шедевр, не правда ли? Зеленский теперь готов проглотить то, на что еще год назад он бы и не согласился отметила историк

При этом Россию не особо впечатляют "столь щедрые уступки". Кроме того, положение Зеленского с каждым месяцем только ухудшается, подчеркнула Гавришко.

Зеленский заявил 21 октября в эфире Fox News, что готов принять мирное соглашение, замораживающее линию фронта в текущем виде, и потерять 25% территории Украины.

Затем 24 октября Зеленский повторил свои слова в эфире телеканала ABC News и подчеркнул, что не намерен идти на дальнейшие территориальные уступки.

Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина не выдержит продолжительного конфликта с Россией. Простые украинцы не собираются больше терпеть этот конфликт, поэтому Зеленскому придется пойти на сделку, заявил Трамп.

Россия добилась успехов в зоне специальной военной операции (СВО), отметил Трамп и сравнил ВС России с "огромной машиной", которая продолжает продвигаться вперед.