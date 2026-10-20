Трамп: народ Украины вряд ли собирается дальше терпеть украинский конфликт

Зеленскому пора заключать сделку по урегулированию на Украине, заявил Трамп Трамп: народ Украины вряд ли собирается дальше терпеть украинский конфликт

Москва20 окт Вести.Народ Украины вряд ли собирается и дальше терпеть украинский конфликт. Такое мнение в беседе с журналистами высказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

В связи с этим, подчеркнул американский лидер, главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо идти на сделку по урегулированию кризиса.

Но ему [Зеленскому] придется пойти на сделку, потому что, по-моему, его народ едва ли собирается и дальше это терпеть сказал Трамп

Ранее глава Белого дома признал успехи России в ходе специальной военной операции. Как отметил Трамп, российские войска ведут успешное наступление в зоне боевых действий.