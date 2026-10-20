Москва20 октВести.Украина не выдержит продолжительный конфликт с Россией, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
Простые украинцы не собираются дальше терпеть этот конфликт, а потому главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку, считает Трамп.
Не думаю, что люди Зеленского смогут выдерживать это и дальшесказал Трамп
Ранее он признал, что армия России добилась успехов в зоне специальной военной операции, и сравнил ВС РФ с "огромной машиной", что продолжает двигаться вперед.
Также Трамп предупредил, что Украина столкнется с крайне негативными последствиями, если будет продолжать упорствовать в отказе от завершения конфликта, так как ее положение будет лишь ухудшаться.