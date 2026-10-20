Трамп: Украина не продержится долго против России

Украина не способна долго противостоять России, считает Трамп Трамп: Украина не продержится долго против России

Москва20 окт Вести.Украина не выдержит продолжительный конфликт с Россией, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

Простые украинцы не собираются дальше терпеть этот конфликт, а потому главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку, считает Трамп.

Не думаю, что люди Зеленского смогут выдерживать это и дальше сказал Трамп

Ранее он признал, что армия России добилась успехов в зоне специальной военной операции, и сравнил ВС РФ с "огромной машиной", что продолжает двигаться вперед.

Также Трамп предупредил, что Украина столкнется с крайне негативными последствиями, если будет продолжать упорствовать в отказе от завершения конфликта, так как ее положение будет лишь ухудшаться.