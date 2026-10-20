Каждое новое заявление Трампа по Украине становится более непримиримым

Трамп не оставляет Киеву ни единого шанса на успех Каждое новое заявление Трампа по Украине становится более непримиримым

Москва20 окт Вести.Президент США Дональд Трамп продолжает делать жесткие заявления по Украине, сообщает ИС "Вести".

Если кто-то ждал смягчения риторики, то Дональд Трамп, судя по всему, только вошел во вкус. Каждое новое заявление по Украине становится все более жестким, все более непримиримым и главное, не оставляющим Киеву ни единого шанса на успех сообщает ИС "Вести"



Глава Белого дома признал успехи России в ходе специальной военной операции. Трамп отметил, что российские войска неуклонно продолжают наступление в зоне боевых действий.

Кроме того, президент США предположил, что народ Украины вряд ли собирается и дальше терпеть конфликт, поэтому Зеленскому все же придется пойти на заключение сделки.