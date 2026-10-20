Москва20 октВести.Президент США Дональд Трамп продолжает делать жесткие заявления по Украине, сообщает ИС "Вести".
Если кто-то ждал смягчения риторики, то Дональд Трамп, судя по всему, только вошел во вкус. Каждое новое заявление по Украине становится все более жестким, все более непримиримым и главное, не оставляющим Киеву ни единого шанса на успехсообщает ИС "Вести"
Глава Белого дома признал успехи России в ходе специальной военной операции. Трамп отметил, что российские войска неуклонно продолжают наступление в зоне боевых действий.
Кроме того, президент США предположил, что народ Украины вряд ли собирается и дальше терпеть конфликт, поэтому Зеленскому все же придется пойти на заключение сделки.