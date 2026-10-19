Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах об урегулировании на Украине

Трамп: не хочу делать ничего, что оттолкнет Россию от переговоров по Украине Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах об урегулировании на Украине

Москва19 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заявил о существенном продвижении в переговорах по урегулированию на Украине, добавив, что не хочет ухудшать отношения с Россией, чтобы не мешать переговорам о завершении украинского конфликта.

Соответствующий пост американский лидер разместил в соцсети Truth Social.

По словам главы Белого дома, он не намерен ухудшать отношения с Москвой, чтобы не подорвать диалог.

Я не хочу делать ничего, что могло бы по глупости оттолкнуть Россию от стола переговоров отметил Трамп

Кроме того, американский президент в очередной раз упрекнул главу киевского режима Владимира Зеленского за атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

По словам Трампа, эти удары негативно отражаются на ситуации на глобальном рынке дизтоплива, в том числе в США.

Американский лидер добавил, что в результате страдают фермеры, животноводы и компании из разных секторов экономики, неся крупные потери. Кроме того, по словам Трампа, Россия все еще экспортирует на глобальный рынок миллионы баррелей дизтоплива по доступным ценам.

9 октября Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры стран обсудили, в частности, вопрос о поставках нефтепродуктов.

Вскоре после этого было объявлено, что Россия и США заключили соглашение, предполагающее поставки российского дизельного топлива на мировой рынок на основе временной лицензии.

Он также обвинил Зеленского в нежелании урегулировать кризис, добавив, что украинский политик "не хочет и, вероятно, никогда не хотел" завершения конфликта.

16 октября Трамп в очередной раз заявил, что украинский конфликт должен быть завершен. По утверждению главы Белого дома, кризиса можно было избежать, если бы результаты президентских выборов в США в 2020 году не были подтасованы.