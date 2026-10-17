Москва17 окт Вести.Украинский конфликт должен быть завершен. Он бы не начался, если бы результаты президентских выборов в США в 2020 году не были подтасованы.

Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления на митинге перед сторонниками Республиканской партии в штате Джорджия в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, его слова передает агентство ТАСС.

Эта война должна завершиться. Эта война не началась бы, если бы результаты [президентских] выборов [в США в 2020 году] не были подтасованы рассказал американский лидер

Он также раскритиковал решения, принимаемые экс-главой США Джо Байденом во время его президентского срока.

Я выстроил наши вооруженные силы, а он очень много отдал Украине. Но мы их, в сущности, восстановили, и уже скоро они будут полностью восстановлены. Он очень много отдал. Он мог брать за это деньги, продавать Европе, а они бы платили. Знаете, что я делаю? Я продаю его (оружие) Европе, а они делают с ним, что хотят … Байден раздал Украине оружия и наличных на $350 млрд. Нехорошо, нехорошо добавил Трамп

Он также заявил, что администрация бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена использовала власть как оружие, а также совершила много плохих поступков, связанных с Украиной.

Кроме того, по словам американского президента, бывший американский лидер Джо Байден и его отношение к России являются одной из причин начала конфликта на Украине.