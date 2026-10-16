Москва16 окт Вести.Администрация бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена использовала власть как оружие, а также совершила много плохих поступков, связанных с Украиной.

Об этом заявил действующий глава Белого дома Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.

Администрация Байдена была очень коррумпирована, и Хантер Байден, его отец [Джо Байден] и вся группа были очень коррумпированными людьми. … Это была крайне коррумпированная администрация, использовавшая государственные инструменты в качестве оружия. И да, они совершили много плохих поступков, связанных с Украиной заявил Трамп

Ранее американский лидер говорил, что бывший американский лидер Джо Байден и его отношение к России являются одной из причин начала конфликта на Украине.

Кроме того, по словам Трампа, глава киевского режима Владимир Зеленский по разным причинам уклоняется от урегулирования конфликта на Украине, хотя в этой стране давно назрела необходимость выборов.