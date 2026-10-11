Трамп заявил о необходимости провести выборы на Украине Трамп: Зеленскому стоило бы провести выборы на Украине

Москва11 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский по разным причинам уклоняется от урегулирования конфликта на Украине, хотя в этой стране давно назрела необходимость выборов, заявил президент США Дональд Трамп.

Заявление американский лидер сделал в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, возвращаясь из штата Теннесси. Видеозапись опубликована в YouTube-канале Белого дома.

Я уже говорил, что эту проблему (конфликт на Украине – прим. ред.) можно было решить много раз. Зеленский мог бы положить этому конец и заключить соглашение много раз. Но по каким-то причинам не хочет идти на сделку сказал Трамп

По мнению главы Белого дома, сейчас для Киева условия возможного мирного соглашения будут менее выгодными, чем два года назад.

Я думаю, ему (Зеленскому – прим. ред.) следует провести выборы, он мог решить и этот вопрос много раз добавил американский лидер

Комментируя потенциальный визит в Москву на переговоры по Украине своих спецпредставителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, президент США заявил о желании российской стороны обсуждать параметры урегулирования.

Мы уже несколько раз обсуждали (с президентом РФ Владимиром Путиным – прим. ред.) этот вопрос сказал Трамп

10 октября он также раскритиковал Зеленского, обвинив его в желании создавать проблемы для всего мира вместо того, чтобы согласиться на урегулирование конфликта. Американский лидер отметил, что Украина нуждается в новом лидере.