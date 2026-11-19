NBC: Трамп не будет принимать решения по Украине без учета мнения Зеленского

Трамп не будет принимать решения по Украине без учета мнения Зеленского NBC: Трамп не будет принимать решения по Украине без учета мнения Зеленского

Москва19 ноя Вести.Американский лидер Дональд Трамп не будет принимать решения по Украине без учета позиции главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

Я ничего не буду делать без него - он же глава этого государства. Я не буду так поступать сказал глава Белого дома

С этой позицией согласился в социальной сети Х журналист NBC Гейб Гутьеррес. Он также напомнил Трампу о призыве украинского политика к Вашингтону не решать за киевский режим в одностороннем порядке.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявлял, что сегодняшние власти в Киеве не хотят прекращения боевых действий, так как потом им придется сразу проводить выборы в стране.