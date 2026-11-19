Москва19 нояВести.Американский лидер Дональд Трамп не будет принимать решения по Украине без учета позиции главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.
Я ничего не буду делать без него - он же глава этого государства. Я не буду так поступатьсказал глава Белого дома
С этой позицией согласился в социальной сети Х журналист NBC Гейб Гутьеррес. Он также напомнил Трампу о призыве украинского политика к Вашингтону не решать за киевский режим в одностороннем порядке.
Российский лидер Владимир Путин ранее заявлял, что сегодняшние власти в Киеве не хотят прекращения боевых действий, так как потом им придется сразу проводить выборы в стране.