Москва11 октВести.Украинцы самостоятельно решат нужен ли им новый лидер, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью ABC News.
Таким образом он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый лидер.
Трамп сказал, что Украине необходим новый президент. При всем уважении к нему, выбор того или иного лидера - дело нашего народасказал Зеленский
Ранее Трамп обвинил Зеленского в неоднократно упущенных возможностях урегулировать украинский конфликт и заявил, что Украине необходим новый президент, способный договориться.