Зеленский заявил, что не Трампу решать нужен ли украинцам новый лидер

Зеленский напомнил Трампу, что вопрос о выборах - суверенное дело украинцев Зеленский заявил, что не Трампу решать нужен ли украинцам новый лидер

Москва11 окт Вести.Украинцы самостоятельно решат нужен ли им новый лидер, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью ABC News.

Таким образом он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый лидер.

Трамп сказал, что Украине необходим новый президент. При всем уважении к нему, выбор того или иного лидера - дело нашего народа сказал Зеленский

Ранее Трамп обвинил Зеленского в неоднократно упущенных возможностях урегулировать украинский конфликт и заявил, что Украине необходим новый президент, способный договориться.