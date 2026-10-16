Москва16 октВести.Президенту США Дональду Трампу не следует диктовать, как быть Украине, и вопрос выбора украинского президента к американскому политику не относится. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.
Журналисты спросили белорусского лидера, как он относится к заявлению своего американского коллеги о необходимости сменить главу киевского режима Владимира Зеленского.
Хотите от меня как от политика получить ответ или по существу? Если по существу - это мое кредо - это не Трампа вопроссказал Лукашенко
По словам лидера Белоруссии, украинский народ сам решит, кто будет президентом Украины.
Лукашенко при этом вспомнил о предвыборном обещании Зеленского быть на посту главы государства только один срок. Белорусский президент добавил, что обещания нужно выполнять. В этом политик поддержал президента США. Вместе с тем он сказал, что Трампу "только диктовать не надо" по поводу того, как именно поступить Украине.
Ранее зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев заявил, что Трамп считает Зеленского помехой к урегулированию украинского конфликта и интересам США.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года.