Лукашенко заявил, что "это не Трампа вопрос", кому быть президентом Украины

Лукашенко: это не Трампа вопрос, кому быть президентом Украины Лукашенко заявил, что "это не Трампа вопрос", кому быть президентом Украины

Москва16 окт Вести.Президенту США Дональду Трампу не следует диктовать, как быть Украине, и вопрос выбора украинского президента к американскому политику не относится. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

Журналисты спросили белорусского лидера, как он относится к заявлению своего американского коллеги о необходимости сменить главу киевского режима Владимира Зеленского.

Хотите от меня как от политика получить ответ или по существу? Если по существу - это мое кредо - это не Трампа вопрос сказал Лукашенко

По словам лидера Белоруссии, украинский народ сам решит, кто будет президентом Украины.

Лукашенко при этом вспомнил о предвыборном обещании Зеленского быть на посту главы государства только один срок. Белорусский президент добавил, что обещания нужно выполнять. В этом политик поддержал президента США. Вместе с тем он сказал, что Трампу "только диктовать не надо" по поводу того, как именно поступить Украине.

Ранее зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев заявил, что Трамп считает Зеленского помехой к урегулированию украинского конфликта и интересам США.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года.