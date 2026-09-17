Лукашенко наелся власти и не держится за нее "посиневшими руками" Лукашенко заявил, что не держится за власть "посиневшими руками"

Москва17 сен Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть и готов передать ее тем, кто сможет управлять страной и сохранить ее.

К власти меня привел народ вопреки всему, что происходило сказал Лукашенко на молодежном форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее", посвященном Дню народного единства

Он призвал не верить утверждениям о том, что якобы удерживает власть "посиневшими руками". По словам белорусского лидера, он уже "наелся этой власти, что дальше некуда".

Лукашенко отметил, что вопрос заключается в том, способны ли нынешние руководители и будущие управленцы взять на себя ответственность за страну и удержать ее. При этом он признал, что пока не может дать на этот вопрос положительный ответ.

Ранее Лукашенко опроверг слухи о своих якобы планах передать власть сыновьям.