Лукашенко: Белоруссия не намерена ни на кого нападать

Лукашенко заверил, что Белоруссия не хочет ни на кого нападать Лукашенко: Белоруссия не намерена ни на кого нападать

Москва11 сен Вести.Белоруссия не намерена ни на кого нападать, но должна обеспечить свою безопасность. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с белорусскими военными.

Белорусский лидер отметил, что нападение на какую-либо страну было бы "смерти подобно" для Белоруссии.

Некоторые нас тут пытаются упрекнуть, что якобы завтра мы на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю: мы не собираемся ни на кого нападать, мы прагматики... Выиграть конфликт с нашими "монстрами", расположенными по периметру государствами мы не можем приводит БЕЛТА слова президента

Лукашенко добавил, что при этом Минск обязан защитить каждый миллиметр республики и население.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что белорусские власти якобы используют нелегальную миграцию в качестве инструмента давления на соседние страны Европейского союза.