Москва11 сенВести.Белоруссия не намерена ни на кого нападать, но должна обеспечить свою безопасность. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с белорусскими военными.
Белорусский лидер отметил, что нападение на какую-либо страну было бы "смерти подобно" для Белоруссии.
Некоторые нас тут пытаются упрекнуть, что якобы завтра мы на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю: мы не собираемся ни на кого нападать, мы прагматики... Выиграть конфликт с нашими "монстрами", расположенными по периметру государствами мы не можемприводит БЕЛТА слова президента
Лукашенко добавил, что при этом Минск обязан защитить каждый миллиметр республики и население.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что белорусские власти якобы используют нелегальную миграцию в качестве инструмента давления на соседние страны Европейского союза.