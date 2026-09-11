Москва11 сенВести.Белоруссия периодически фиксирует нарушения своего воздушного пространства, ведется активная разведывательная деятельность, заявил президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, страна должна быть готова к своевременной реакции.
Агрессивная риторика в адрес Беларуси налицо. Разведывательная деятельность ведется практически открыто, местами даже нагло: мы периодически фиксируем различные провокации и нарушения воздушного пространствасказал Лукашенко, его слова передает Telegram-канал "Пул первого"
Он отметил, что страна будет готова к ответу.
До этого белорусский лидер сообщал, что Минск проводит миролюбивую политику и Белоруссия не намерена ни на кого нападать, но должна обеспечить свою безопасность.