Лукашенко: в мир вернулась прямая массированная военная агрессия Лукашенко заявил, что в мир вернулась прямая массированная военная агрессия

Москва1 сен Вести.В современный мир демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии, его слова приводит агентство БелТА.

По словам Лукашенко, вызовы в сфере нарастают, и давление с помощью санкций, информации, дипломатии и других способов – это современные реалии. По мнению президента Белоруссии, в арсенале политиков мира "уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия".

В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия сказал Лукашенко

Белорусский президент добавил, что "нашим ответом" на данный вызов должно стать образование новой архитектуры безопасности в Евразии, а также формирование общего пространства доверия и взаимодействия.

Основное заседание Совета глав государств проходит 1 сентября в Бишкеке.