Москва1 сенВести.В современный мир демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии, его слова приводит агентство БелТА.
По словам Лукашенко, вызовы в сфере нарастают, и давление с помощью санкций, информации, дипломатии и других способов – это современные реалии. По мнению президента Белоруссии, в арсенале политиков мира "уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия".
В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессиясказал Лукашенко
Белорусский президент добавил, что "нашим ответом" на данный вызов должно стать образование новой архитектуры безопасности в Евразии, а также формирование общего пространства доверия и взаимодействия.
Основное заседание Совета глав государств проходит 1 сентября в Бишкеке.