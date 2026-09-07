Каллас заявила, что Лукашенко якобы помогает России в СВО

Каллас утверждает, будто Лукашенко помогает России проводить СВО Каллас заявила, что Лукашенко якобы помогает России в СВО

Москва7 сен Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы помогает России в проведении специальной военной операции, заявила журналистам глава евродипломатии Кая Каллас.

Кроме того, она назвала Белоруссию угрозой Европе и заявила, что Минск якобы использует нелегальную миграцию как "оружие".

Лукашенко превратил Белоруссию в платформу для войны России… Есть веские основания полагать, что Минск оказывает содействие [России] сказала Каллас

Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия не хочет воевать, однако головы перед врагом склонять не будет.

Глава государства подчеркивал, что республика не участвует в украинском конфликте, а ее военные выполняют на границе с Украиной лишь задачи по обеспечению безопасности белорусской территории.