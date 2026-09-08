Каллас обвинила Минск в угрозе соседям Кая Каллас заявила, что Белоруссия угрожает соседям нелегальной миграцией

Москва8 сен Вести.Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что белорусские власти используют нелегальную миграцию в качестве инструмента давления на соседние страны Евросоюза. К такому выводу она пришла после посещения литовско-белорусской границы.

Пост с подобными обвинениями евродипломат разместила на своей страничке в соцсетях.

Лукашенко превратил Белоруссию в плацдарм для российской войны. Его режим угрожает европейским соседям и использует против них нелегальную миграцию написала Кая Каллас в соцсети X

На границе Каллас была на погранзаставе "Падварионис". Здесь ей показали подкопы под пограничной линией, которые прорывают нелегальные мигранты. По мнению Каллас, тщательность обустройства лазов якобы указывает на то, что мигранты получают поддержку со стороны официального Минска.

Безопасность литовской границы является общей ответственностью ЕС, добавила глава евродипломатии. Кая Каллас также призвала усилить санкции против России и Белоруссии.

Начальник погранслужбы Литвы подал в августе в отставку после обнаружения 11-метрового туннеля на границе с Белоруссией, который прорыла группа нелегалов.

Впрочем, от вторжения нелегалов не спасают и многокилометровые заборы, которые выстроила вдоль российской границы Финляндия.